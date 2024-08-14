Ежедневный гороскоп на 14 августа, без плана игры сегодня нам следует подождать лучшего момента, прежде чем делать какие-либо шаги.

Овен

21 марта – 19 апреля

Шок от вашей безопасности может заставить вас сдаться еще до того, как вы увидите финишную черту. Возможно, вам стоит сегодня заняться чем-то поменьше, решив заняться рутинными делами, с которыми вы точно справитесь, а не пытаться взять на себя новые или более серьезные обязанности. Хотя вы не можете контролировать, какие задачи вам поручают, сделайте все возможное, чтобы оставаться на своей обычной полосе, и вы сможете легко пройти через день.

Телец

20 апреля-20 мая

Волнение и разочарование могут заставить вас оступиться, если вы не будете осторожны. Хотя обычно вы способны легко контролировать себя, кто-то может вывести вас из себя сегодня и помешать вам сохранять естественное самообладание. Обучение других также может быть труднее, чем обычно, поэтому, если вам приходится, позвольте ученикам или другим менее опытным людям в вашей среде быть на практике и учиться самостоятельно. Вам не нужно держать их за руки каждый момент — позвольте им взять бразды правления в свои руки!

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сегодня вы можете брать на себя обязательства, пока у вас хорошее настроение, но в итоге вы можете откусить больше, чем сможете прожевать. Даже если у вас много энергии дома или в окружении людей, с которыми вам комфортно, вся эта энергия может угаснуть в тот момент, когда вы покинете свою стихию. Сосредоточьтесь на своем уголке мира сейчас — именно там вы сможете сделать больше всего хорошего. В будущем, когда у вас будет больше энергии, вас ждут еще большие испытания.

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня лучше строить планы, чем воплощать их в жизнь. Текущая энергия поддерживает ваше вербальное и умственное творчество — но она не обязательно дает вам толпу, которая нужна для поддержки вашего видения. Если вы попытаетесь делегировать или дать свои указания другим сейчас, вы можете обнаружить, что в итоге получите результат, далекий от того, чего вы на самом деле хотели. Закладывайте основу самостоятельно. Вы всегда сможете передать другим их часть большой картины завтра.

Лев

23 июля – 22 августа

Возможностей потратить сегодня предостаточно, но сейчас неподходящее время. Хотя кто-то может подтолкнуть вас купить что-то или подписать контракт немедленно, могут быть скрытые сборы или недостающие детали, о которых вы пока не осведомлены. Вместо того чтобы нырять в омут с головой без колебаний, сэкономьте деньги для верной ставки. Если вы позволите своим деньгам прожечь дыру в вашем кармане и потратите их все на первое предложение, вы можете упустить отличную возможность, когда она действительно появится!

Дева

23 августа – 22 сентября

Сегодня вы сами себе лучший советчик, даже если это пока не совсем понятно вам. Ответы, которые вам нужны, вероятно, уже у вас в голове, и попытка обратиться за помощью к более опытным людям вряд ли сработает так, как должна. Ваша внутренняя точка зрения сейчас будет полезнее любой внешней точки зрения, даже точки зрения людей, которых вы уважаете. Неважно, насколько хорошо они подразумевают, другие могут просто не понимать, что именно вам нужно. Доверяйте своим инстинктам.

Весы

23 сентября – 22 октября

Люди, к которым вы обычно не обращаетесь, могут оказаться вашим спасением сейчас. Это может быть кто-то, кого вы не очень хорошо знаете, или кто-то, кого вы давно не видели, но в любом случае, лучшим другом сегодня может оказаться тот, от кого вы не ожидали. Те, к кому вы обычно обращаетесь за советом, скорее всего, заняты или не совсем понимают, о чем вы просите. Пока вы готовы отдавать взамен, вы сможете найти всю необходимую вам помощь сегодня.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Нормально полагаться на своих близких, если вы в этом нуждаетесь сегодня. Прежде чем избегать помощи или содействия других, спросите себя, действительно ли вам нужно делать это самостоятельно. Может быть, вы пытаетесь избежать травм, контролируя ситуацию? Нет ничего плохого в том, чтобы быть сильным, но вам не нужно летать в одиночку, когда есть люди, которые хотят вам помочь. Хотя не у всех есть своя система поддержки, у вас, скорее всего, она будет, так что воспользуйтесь этим!

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Отложить любые празднества на завтра может быть к лучшему. Хотя вы можете быть энергичным, занимаясь делами сегодня, к тому времени, как вы вернетесь домой, вы можете обнаружить, что ваша энергия иссякла. Согласие провести время с друзьями или начать какие-либо домашние проекты после того, как вы закончите работу или другие обязанности, может обернуться против вас. Постарайтесь оставить свои планы как можно более открытыми, потому что вы можете обнаружить, что как только вы переступите порог, все, чего вы хотите, это бездельничать.

Козерог

22 декабря – 19 января

Ваша привычная рутина просто не дает вам энергии, которая вам нужна сегодня. Вырваться из своего повседневного графика, чтобы найти вдохновение, может показаться идеальным, но окружающие могут отговорить вас от этого. Они могут не видеть необходимости в том, чтобы вы отправились в короткую поездку куда-то в новое место, особенно просто посмотреть фильм или поглазеть на витрину, но вам нужна ментальная перезагрузка. Лучший способ достичь этого — погрузиться в незнакомое место. Позвольте своему разуму блуждать и течь так, как он хочет!

Водолей

20 января – 18 февраля

Если вы находитесь в профессиональном партнерстве или финансовых отношениях с одним или несколькими членами вашей семьи, это может создать для вас неожиданные проблемы сейчас. Даже если они воодушевлены чем-то, что они считают хорошей сделкой, может потребоваться ваше участие, чтобы убедиться, что они не совершат ошибку с вашими общими ресурсами. Сделайте все возможное, чтобы побудить их подождать с любыми крупными денежными решениями в настоящее время. Нет необходимости торопиться, особенно когда речь идет о деловых вопросах.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Кто-то может создать вам больше работы сегодня, даже если он имел добрые намерения. Этот человек, вероятно, хотел помочь, когда он подписал вас на что-то или взял на себя обязательство от вашего имени, но это может закончиться для вас большими проблемами, чем он думал. Однако, даже если он совершил ошибку, это все еще может сработать для вас. Вещи, которые сейчас немного запутаны, также могут принести вам пользу, настроив вас каким-то образом на будущий успех.

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