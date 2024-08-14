Участники боевых действий в Украине и их семьи могут получить скидку 75% на оплату коммунальных услуг, в частности жилья и отопления.

Участники боевых действий в Украине имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая жилье, коммунальные услуги и топливо для домов без центрального отопления. Эти льготы также распространяются на ближайших родственников, таких как супруга и дети до 18 лет, проживающие вместе с ними.

Порядок предоставления льгот регулируется законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Участники боевых действий имеют право на:

75% скидки на оплату жилья;

75% скидки на оплату коммунальных услуг;

75% скидки на топливо без центрального отопления.

Лица с инвалидностью получают 100% скидку на оплату коммунальных услуг. Скидка на жилье предоставляется на 21 кв. м отапливаемой площади на каждого жителя и 10,5 кв. м на семью, а для нетрудоспособных семей – на 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью. Льготы также распространяются на ближайших членов семьи участников боевых действий, включая детей до 18 лет.

Как получить льготы

Льготы могут оформить только те, кто имеет статус участника боевых действий. Для этого нужно подать два заявления в Пенсионный фонд Украины:

О внесении информации в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП). О предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Документы можно подать в сервисном центре ПФУ, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через приложение "Действие".

Дополнительные льготы для участников боевых действий

Они также имеют право на первоочередное получение жилья, ссуду на строительство или ремонт, а также на 50% скидку на абонентскую плату за телефон.

Эти льготы направлены на уменьшение финансового бремени на участников боевых действий и их семьи. Более подробную информацию можно найти на сайте Пенсионного фонда Украины или в местных органах социальной защиты.

Источник: obozrevatel

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