Обстановка может показаться рисковой, так как дальше местность становится практически равнинной вплоть до Покровска.

Недавно в Горловке произошел мощный обстрел, который, по предварительным данным, мог нанести удар по местному машиностроительному заводу. Этот город сейчас стал основным местом сосредоточения российских войск, которые активно пытаются наступать на Торецк. Об этом высказался военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

"К сожалению, на Донецком фронте зафиксированы некоторые продвижения российских войск. Если они смогут продвинуться еще на 3-4 километра в районе Торецка, это позволит им направить силы на юг и вытеснить украинские войска из Карловки" - делится эксперт.

Обстановка может показаться рисковой, так как дальше местность становится практически равнинной вплоть до Покровска. В случае дальнейшего наступления врага в южном направлении, есть вероятность, что российские силы смогут достичь Курахово, что создаст дополнительные угрозы для украинской обороны.

Также стало известно, российские оккупационные войска активизировали свое продвижение в Донецкой области с целью захвата города Покровска. Однако на их пути находится еще один стратегически важный населенный пункт – Новогродовка, который может стать серьезным препятствием для врагов.

Ключевую роль в этом играют логистические возможности Вооруженных сил Украины, а также природные и искусственные препятствия, присутствующие в районе Новогродовки.

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