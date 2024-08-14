Потерпевший рассказал, что обратился в полицию, где ему посоветовали подать жалобу в Государственное бюро расследований.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как люди в военной форме избивают мужчину в гражданской одежде. По информации в комментариях к видео, инцидент произошел 8 августа в Новобаварском районе Харькова.

В комментарии к видео сообщалось, что ЧП произошло 8 августа в Новобаварском районе, а на видео сотрудники ТЦК избивают военного, освобожденного из плена.

Потерпевший рассказал, что 9 августа обратился в полицию, где ему посоветовали подать жалобу в Государственное бюро расследований. Однако в харьковском филиале ДБР ему отказали в принятии заявления.

В Харьковском ТЦК подтвердили, что действительно имел место инцидент с участием военнослужащего запаса, недавно освободившегося из плена и вернувшегося в ряды ВСУ. В целях выяснения обстоятельств конфликта начато служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие дисциплинарные, кадровые и организационные мероприятия.

В ТЦК сообщили, что в социальных сетях обнародовано несколько видео, на которых зафиксированы конфликты с участием военнослужащих в Харьковской области. По всем случаям проводится проверка.

В ТЦК объяснили, что конфликты возникли из-за агрессивного поведения граждан, которые отказывались выполнять требования представителей полиции или ВСУ по предоставлению военно-учетных или других документов, удостоверяющих личность.

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