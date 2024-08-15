В одной из городских администраций Северодонецкого района Луганской области работницы предъявили подозрение в растрате. Чиновницу из Луганщины подозревают в сделках на закупке "мавиков" для военных. Об этом говорится в сообщении Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона.

Подозреваемая главная специалистка одной из городских военно-гражданских администраций в Северодонецком районе Луганской области.

Следствием установлено, что женщина, являясь должностным лицом, наделенным определенными полномочиями, в октябре 2023 года, при осуществлении закупок квадрокоптеров Mavic 3 Pro и квадрокоптеров Mavic 3Т для нужд воинских частей, не обеспечила надлежащее, обоснованное, экономическое и эффективное определение стоимости товаров, что привело к заведомо умышленному завышению цен, чем нанесла местному бюджету ущерб на общую сумму 1294186 грн.

Женщине выдвинуто подозрение в растрате чужого имущества из-за злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Также проводится проверка возможных других лиц, причастных к этой схеме.

Напомним, что недавно сотрудники ДБР совместно с СБУ сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям в связи с поставкой некачественных военных аптечек.

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