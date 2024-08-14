Старинные украинские голубцы бараболяники – это блюдо, которое понравится всем поклонникам традиционной кухни. Приготовить голубцы достаточно просто, а чтобы улучшить вкус, у нас есть вкусный совет!

4 августа отмечала День рождения популярная украинская певица, актриса, модель и инфлюэнсер Даша Астафьева. Она активно популяризирует украинскую кухню в рамках своего YouTube-проекта "Такі страви", готовя рецепты из книги Осипы Заклинской "Новая кухня витаминная" и других известных украинских женщин. К ее празднику приготовим голубцы по рецепту писательницы Ольги Кобылянской.

Диетические гречневые голубцы бараболяники

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Молоко – 1 стакан

Капуста - 1 когда

Гречневая крупа – 1 стакан

Лук – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Зелень – для украшения

Приготовление:

Замочите гречневую крупу в воде. Натрите картофель на терке и залейте молоком, чтобы получить крахмал. Очистите и отварите кочерыжку капусты. Нарежьте лук полукольцами или кубиками для обжарки. Слейте воду из крупы и поджарьте лук на растительном масле. Разберите вареную капусту на отдельных листьях, срезая "хвостик". Добавьте гречневую крупу и картофель в лук, хорошо перемешайте. Посолите и поперчите. Заверните начинку в капустные листья, чтобы приготовить голубцы. Выложите готовые голубцы на стеклянный противень с крышкой и выпекайте в духовке при температуре 180 °C в течение 15-20 минут.

Приятного аппетита! Приготовьте голубцы по этому простому рецепту, и они станут отличным дополнением к вашему завтраку!