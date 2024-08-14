Старинные украинские голубцы бараболяники – это блюдо, которое понравится всем поклонникам традиционной кухни. Приготовить голубцы достаточно просто, а чтобы улучшить вкус, у нас есть вкусный совет!

4 августа отмечала День рождения популярная украинская певица, актриса, модель и инфлюэнсер Даша Астафьева. Она активно популяризирует украинскую кухню в рамках своего YouTube-проекта "Такі страви", готовя рецепты из книги Осипы Заклинской "Новая кухня витаминная" и других известных украинских женщин. К ее празднику приготовим голубцы по рецепту писательницы Ольги Кобылянской.

Диетические гречневые голубцы бараболяники

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Молоко – 1 стакан
  • Капуста - 1 когда
  • Гречневая крупа – 1 стакан
  • Лук – 2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – для украшения

голубцы

Приготовление:

  1. Замочите гречневую крупу в воде.
  2. Натрите картофель на терке и залейте молоком, чтобы получить крахмал.
  3. Очистите и отварите кочерыжку капусты. Нарежьте лук полукольцами или кубиками для обжарки.
  4. Слейте воду из крупы и поджарьте лук на растительном масле.
  5. Разберите вареную капусту на отдельных листьях, срезая "хвостик".
  6. Добавьте гречневую крупу и картофель в лук, хорошо перемешайте. Посолите и поперчите.
  7. Заверните начинку в капустные листья, чтобы приготовить голубцы.
  8. Выложите готовые голубцы на стеклянный противень с крышкой и выпекайте в духовке при температуре 180 °C в течение 15-20 минут.

голубцы

Приятного аппетита! Приготовьте голубцы по этому простому рецепту, и они станут отличным дополнением к вашему завтраку!