Это простая в приготовлении, легкая и невероятно вкусная закуска-соус из баклажанов, перца и помидоров, которую особенно вкусно есть с хлебом или мясными блюдами.

Кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом вкуснейшей закуски из перца, баклажанов и помидоров – болгарской "Лютеницы".

"Великолепная, очень вкусная закуска! На хлебчик – просто супер вкусно! Если делаете зимние заготовки, то очень советую приготовить!", – отметила кулинар.

Для этого рецепта нам понадобятся:

баклажаны - 1 кг

перец сладкий – 1 кг

помидоры – 1,5 кг

морковь – 300 г

чеснок – 7-8 зуб.

перец чили – 1 шт.

петрушка (или кинза или базилик) – пол пучка

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

уксус яблочный – 3 ст.л.

растительное масло – 3 ст.л.

Баклажаны и перцы выкладываем на противень, делаем на них несколько проколов и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до мягкости. Запеченные перцы и баклажаны перекладываем в миску, накрываем и оставляем остывать. После этого чистим овощи от кожуры и мелко нарезаем.

Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем на сковороде с растительным маслом до мягкости.

Помидоры измельчаем удобным для вас способом – можно блендером или через мясорубку. Кожуру снимать не обязательно. Измельченные помидоры переливаем в кастрюлю, ставим на огонь и варим после закипания в течение 20 минут.

Далее в кастрюлю к помидорам добавляем баклажаны, перец, морковь и выжатый чеснок. Продолжаем варить еще 15 минут.

После этого добавляем к овощам соль, сахар, уксус, мелко нарезанную зелень и измельченный перец чили, варим все еще в течение 10 минут. Пробуем закуску и при необходимости доводим до вкуса солью и сахаром.

Готовую закуску раскладываем в стерилизованные банки и герметично закрываем, закутываем одеяло и оставляем остывать.

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