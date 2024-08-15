Узнайте, как правильно хранить морковь, чтобы она оставалась свежей и хрустящей до весны.

Лето подходит к концу, так что пора копать картофель, морковь , свеклу, сушить лук и перебирать фасоль. Сегодня мы расскажем, как хранить морковь, чтобы она долго радовала вас своей свежестью.

Прежде чем хранить морковь, важно знать основные правила. Оптимальная температура хранения моркови составляет 0…+3 °C. Если температура увеличивается, корнеплод может начать прорастать. Влажность воздуха должна быть на уровне 85-90%. Следует также избегать сильных сквозняков, поскольку морковь не любит вентиляцию, которая может привести к ее увяданию.

Рекомендации по хранению моркови

Перед выкапыванием моркови следует прекратить полив за 10 дней, чтобы корнеплод не был слишком сочным и не увядающим. Не задерживайте морковь в земле, она ведь может перерасти и впитывать лишнюю влагу.

После выкапывания важно быстро обрезать ботву. Оставьте морковь на несколько часов, чтобы земля и кожура немного просохли, но уже через несколько часов обрежьте зелень, оставляя короткие хвостики.

Не мойте морковь перед хранением. Лучше всего хранить морковь в погребе. Перед закладкой в ​​хранилище оставьте морковь в поле, чтобы она просохла.

Для того чтобы хранить морковь правильно, выложите ее в высокие деревянные ящики или мешки. Применение этих простых советов поможет хранить морковь свежей и хрустящей на длительное время.

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