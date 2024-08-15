В Vodafone рассказали украинцам, как можно присоединиться к мобильному оператору, не выходя из дома.

В Vodafone сообщили, как легко можете стать абонентом, взяв в руки телефон и выполнив 4 простых шага.

Как сообщила пресс-служба Vodafone в Фейсбуке, нужно следовать простому плану.

Для начала установите приложение My Vodafone, затем выберите тариф. Затем выберите желаемый тип SIM-карты и номер – оплатите в один клик.



"Вот и все. Оставьте время на прогулки и приятные разговоры с близкими. А о комфортности подключения и качественной связи позаботимся мы", - сообщили в Vodafone.

В комментариях к публикации украинцы поделились мнениями по обслуживанию:

"Хотите, чтобы не было интернета и связи Водофона Вам в помощь Еще они обеспокоены",

"Нет га**о связь даже по деревьям надо лазить чтобы слапать связь",

"Самый Бог милует друзей - выброшены напрасные деньги. Ни связи, ни интернета...",

"Снова завуалированный обман от ВОДАФОН! Пополнила средства на большую сумму, но 110 грн так и не предоставили, объясняя что они ушли не абонплату! Так почему вы не указываете что нужно не больше 110 грн пополнять, а так сделали по хитрому, тарифный план подключили , где и так Интернет безлим, а 110 грн на счету не оставили.

В Vodafone ответили на комментарии пользователей Фейсбук:

"нам очень грустно читать такие отзывы;( А давайте подробно разберемся с ситуацией, которая повлияла на формирование такого настроения. Напишите, пожалуйста, нам в частные сообщения страницы, вместе проанализируем и сделаем все возможное, чтобы возобновить дружеское сотрудничество".

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