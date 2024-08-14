НАБУ и САП сообщили руководителю государственного органа со специальным статусом о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинули подозрение действующему руководителю государственного органа с особым статусом в деле незаконного обогащения на сумму 56,2 млн. грн. и в предоставлении недостоверной информации в декларациях.

Хотя имена подозреваемых не были раскрыты правоохранителями, по информации СМИ, речь идет о главе Антимонопольного комитета и экспредседателе Донецкой областной военной администрации Павле Кириленко. Он обвиняется по статьям 368-5 и 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование установило, что в период с 2020 по 2023 год, занимая должность руководителя облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав права собственности на родственников своей жены.

Среди приобретенного имущества:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса;

6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

Общая стоимость активов составляет 61,7 млн. грн. При этом законные доходы Кириленко и его семьи не позволяли совершить подобные покупки.

"С целью сокрытия фактов незаконного обогащения должностное лицо не включило информацию о приобретенном имуществе в свои декларации за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы", – сообщили в САП.

Расследование было начато после публикации журналистского расследования от "Радио Свобода".

В частности, в марте НАБУ возбудило дело против главы АМКУ Кириленко на основе расследования об элитном имуществе его семьи. Журналисты обнаружили, что в период с 2020 по 2023 год семья Павла Кириленко приобрела недвижимость и автомобили на общую рыночную сумму более 70 миллионов гривен.

Среди выявленного имущества, принадлежащего семье Павла Кириленко, есть большое имение и два земельных участка под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, два кроссовера, три квартиры с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева, а также четыре апартамента с паркоместами в Ужгороде, оформлены на родителей и бабушку жены. Важно, что часть элитной недвижимости в Ужгороде была приобретена уже во время полномасштабной войны.

При этом родственники Кириленко не ведут бизнес, а официальных доходов семьи не хватило бы для приобретения такого имущества. Кроме того, само должностное лицо не указывало в декларации информацию о недвижимости и автомобилях, которыми пользуется его семья.

Источник: УП.

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