Если у вас не хватает терпения на завертывание традиционных голубцов , попробуйте приготовить ленивые голубцы по рецепту шеф-повара Татьяны Литвиновой. Ленивые голубцы в форме пирога обязательно понравятся вашим близким. Для их приготовления понадобятся капуста, рис, фарш, овощи и специи.

Основные ингредиенты:

Капуста белокочанная - 700 г

Морковь - 200 г

Лук - 200 г

Рис — 50 г

Говяжий фарш - 500 г

Соус томатный - 200 г

Чеснок - 2 зубчика

Соль – 1.5 ч. л.

Сушеный чеснок – 1 ч. л.

Молотый кориандр – 1 ч. л.

Топленое масло - 30 г

Сметана — 100 г

Приготовление:

Капусту промойте, заверните в пленку и отправьте в микроволновку на 15 минут. Лук и чеснок измельчите и обжарьте с топленым маслом до мягкости. Морковь натрите на средней терке.

Приготовьте ленивые голубцы:

К моркови добавьте жареный лук, фарш, рис, соль, сушеный чеснок и кориандр. Хорошо перемешайте.

Сформируйте пирог с ленивыми голубцами:

Разверните капусту, отсоедините листья и срежьте утолщение. Выложите часть листа на дно формы (27 см), накройте фаршем, а сверху — остальными листьями.

Смешайте остатки томатного соуса и сметаны, посолите, смажьте пирог и разровняйте.

Выпекайте пирог с ленивыми голубцами:

Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте 45 минут. Приготовьте ленивые голубцы и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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