Если у вас не хватает терпения на завертывание традиционных голубцов , попробуйте приготовить ленивые голубцы по рецепту шеф-повара Татьяны Литвиновой. Ленивые голубцы в форме пирога обязательно понравятся вашим близким. Для их приготовления понадобятся капуста, рис, фарш, овощи и специи.
Основные ингредиенты:
- Капуста белокочанная - 700 г
- Морковь - 200 г
- Лук - 200 г
- Рис — 50 г
- Говяжий фарш - 500 г
- Соус томатный - 200 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль – 1.5 ч. л.
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
- Молотый кориандр – 1 ч. л.
- Топленое масло - 30 г
- Сметана — 100 г
Приготовление:
- Капусту промойте, заверните в пленку и отправьте в микроволновку на 15 минут.
- Лук и чеснок измельчите и обжарьте с топленым маслом до мягкости.
- Морковь натрите на средней терке.
Приготовьте ленивые голубцы:
К моркови добавьте жареный лук, фарш, рис, соль, сушеный чеснок и кориандр. Хорошо перемешайте.
Сформируйте пирог с ленивыми голубцами:
Разверните капусту, отсоедините листья и срежьте утолщение. Выложите часть листа на дно формы (27 см), накройте фаршем, а сверху — остальными листьями.
Смешайте остатки томатного соуса и сметаны, посолите, смажьте пирог и разровняйте.
Выпекайте пирог с ленивыми голубцами:
Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте 45 минут. Приготовьте ленивые голубцы и наслаждайтесь! Приятного аппетита!
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