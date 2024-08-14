Старовинні українські голубці бараболяники – це страва, яка сподобається всім шанувальникам традиційної кухні. Приготувати голубці досить просто, а щоб покращити смак, ми маємо для вас смачну пораду!

4 серпня святкувала День народження популярна українська співачка, акторка, модель і інфлюенсерка Даша Астаф'єва. Вона активно популяризує українську кухню в рамках свого YouTube-проєкту "Такі страви", готуючи рецепти з книги Осипи Заклинської "Нова кухня вітамінова" та інших відомих українських жінок. До її свята приготуємо голубці за рецептом письменниці Ольги Кобилянської.

Дієтичні гречані голубці бараболяники

Інгредієнти:

Картопля – 3 шт.

Молоко – 1 склянка

Капуста – 1 качан

Гречана крупа – 1 склянка

Цибуля – 2 шт.

Сіль, перець – за смаком

Зелень – для прикрашання

Приготування:

Замочіть гречану крупу у воді. Натріть картоплю на тертці і залийте молоком, щоб отримати крохмаль. Очистіть і відваріть качан капусти. Наріжте цибулю півкільцями або кубиками для обсмаження. Злийте воду з крупи та підсмажте цибулю на рослинній олії. Розберіть варену капусту на окремі листя, зрізаючи "хвостик". Додайте гречану крупу та картоплю до цибулі, добре перемішайте. Посоліть та поперчіть. Загорніть начинку в капустяне листя, щоб приготувати голубці. Викладіть готові голубці на скляне деко з кришкою та випікайте в духовці при температурі 180 °C протягом 15-20 хвилин.

Смачного! Приготуйте голубці за цим простим рецептом, і вони стануть чудовим додатком до вашого сніданку!