Старовинні українські голубці бараболяники – це страва, яка сподобається всім шанувальникам традиційної кухні. Приготувати голубці досить просто, а щоб покращити смак, ми маємо для вас смачну пораду!
4 серпня святкувала День народження популярна українська співачка, акторка, модель і інфлюенсерка Даша Астаф'єва. Вона активно популяризує українську кухню в рамках свого YouTube-проєкту "Такі страви", готуючи рецепти з книги Осипи Заклинської "Нова кухня вітамінова" та інших відомих українських жінок. До її свята приготуємо голубці за рецептом письменниці Ольги Кобилянської.
Дієтичні гречані голубці бараболяники
Інгредієнти:
- Картопля – 3 шт.
- Молоко – 1 склянка
- Капуста – 1 качан
- Гречана крупа – 1 склянка
- Цибуля – 2 шт.
- Сіль, перець – за смаком
- Зелень – для прикрашання
Приготування:
- Замочіть гречану крупу у воді.
- Натріть картоплю на тертці і залийте молоком, щоб отримати крохмаль.
- Очистіть і відваріть качан капусти. Наріжте цибулю півкільцями або кубиками для обсмаження.
- Злийте воду з крупи та підсмажте цибулю на рослинній олії.
- Розберіть варену капусту на окремі листя, зрізаючи "хвостик".
- Додайте гречану крупу та картоплю до цибулі, добре перемішайте. Посоліть та поперчіть.
- Загорніть начинку в капустяне листя, щоб приготувати голубці.
- Викладіть готові голубці на скляне деко з кришкою та випікайте в духовці при температурі 180 °C протягом 15-20 хвилин.
Смачного! Приготуйте голубці за цим простим рецептом, і вони стануть чудовим додатком до вашого сніданку!