Старовинні українські голубці бараболяники – це страва, яка сподобається всім шанувальникам традиційної кухні. Приготувати голубці досить просто, а щоб покращити смак, ми маємо для вас смачну пораду!

4 серпня святкувала День народження популярна українська співачка, акторка, модель і інфлюенсерка Даша Астаф'єва. Вона активно популяризує українську кухню в рамках свого YouTube-проєкту "Такі страви", готуючи рецепти з книги Осипи Заклинської "Нова кухня вітамінова" та інших відомих українських жінок. До її свята приготуємо голубці за рецептом письменниці Ольги Кобилянської.

Дієтичні гречані голубці бараболяники

Інгредієнти:

  • Картопля – 3 шт.
  • Молоко – 1 склянка
  • Капуста – 1 качан
  • Гречана крупа – 1 склянка
  • Цибуля – 2 шт.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Зелень – для прикрашання

голубці

Приготування:

  1. Замочіть гречану крупу у воді.
  2. Натріть картоплю на тертці і залийте молоком, щоб отримати крохмаль.
  3. Очистіть і відваріть качан капусти. Наріжте цибулю півкільцями або кубиками для обсмаження.
  4. Злийте воду з крупи та підсмажте цибулю на рослинній олії.
  5. Розберіть варену капусту на окремі листя, зрізаючи "хвостик".
  6. Додайте гречану крупу та картоплю до цибулі, добре перемішайте. Посоліть та поперчіть.
  7. Загорніть начинку в капустяне листя, щоб приготувати голубці.
  8. Викладіть готові голубці на скляне деко з кришкою та випікайте в духовці при температурі 180 °C протягом 15-20 хвилин.

голубці

Смачного! Приготуйте голубці за цим простим рецептом, і вони стануть чудовим додатком до вашого сніданку!