Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 16 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 16 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 16 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Правосудие

Иногда вам сходят с рук вещи, которые вам не следовало бы делать. И несмотря на то, что вы рады, что карма вас не навестила, вы все равно сейчас испытываете небольшое чувство вины выжившего.

Ты знаешь, что жизнь несправедлива, Овен, и в этот момент времени ты выиграл. Ты смог взять верх, но не испытывай судьбу. В следующий раз тебе может не повезти.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Прощаться с чем-то, что, как вы думали, будет длиться долго, очень трудно. Может быть тяжело на сердце думать, что то, что вы думали, будет в вашем будущем, теперь станет частью вашего прошлого.



Это часть вашей жизненной истории и ступенька к более великим вещам в будущем. Сейчас это может быть грустно, но в конце концов вы увидите, как все встанет на свои места.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Звезда, перевернутая

Иногда старая мудрость имеет свое место, которое сейчас не работает. Вы можете неправильно применить какой-то совет, который вам дали, потому что он был действительно хорош, но в этих обстоятельствах он не работает.



Хорошо быть открытым для новых идей, и если вам придется быть тем, кто откроет, что работает для вас, и, возможно, впервые, пусть так и будет.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Новые вещи в вашей жизни могут вызвать много хаоса. Люди еще не приспособились к тому, что происходит, поэтому они борются с этим.

Вы можете чувствовать себя неподдерживаемыми в своих мечтах. Но это не значит, что вы не должны пытаться следовать им. Иногда вам нужно идти в одиночку, пока не появятся доказательства, чтобы другие поверили в вас.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Тройка Мечей

У вас такое чувство, будто кто-то пронзил вас прямо в сердце своей нечестностью и беспринципностью.

Это очень трудное время для вас сейчас, и вам понадобится некоторое время, чтобы исцелиться. Ваши охранники будут начеку, но это то, что заставит вас чувствовать себя в безопасности, пока вы не будете готовы снова впустить любовь.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая

Пришло время перестать пытаться организовать то, что вы планируете сделать, и начать это делать.

Одно дело говорить о том, чего вы хотите в своей жизни, но однажды вам придется это сделать. Этот день наконец настал. Все планы изложены. Теперь пришло время вам сосредоточиться и начать действовать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Сила

Странно, что ты редко понимаешь, насколько ты силен, пока не наступает момент, когда тебе приходится это доказать.

Вы проходите через очищающий огонь трудностей. Возможно, вам кажется, что вы никогда не справитесь, но вы справитесь. Когда все закончится, вы будете более уверенными и стойкими..

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Вы проделали всю работу, которую вам нужно было сделать, и теперь вам пора двигаться. Сомнения и вопросы помогли вам найти всю необходимую информацию, и это заняло довольно много времени.

Почти шокирует, что вы сейчас находитесь на той стадии жизни, когда вам нужно начать действовать. Сначала это может быть тяжело, но переход от размышлений к действиям того стоит.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Вы получаете много хороших советов от людей, которые, как вы знаете, любят вас и которым вы доверяете.

Однако вы единственный человек, который может принимать решения за себя. Как бы сильно вас ни любили родители или другие люди в вашей жизни, вам нужно дать им знать, что вы собираетесь делать то, что лучше для вас.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

Множество людей пытаются принимать решения, но только один человек может по-настоящему руководить.

Каждый хочет быть первым в очереди за признанием, но обычно тот, кто делал работу тихо, в итоге оказывается самым сильным. Вам не нужно много шуметь, чтобы вас признали.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Вы на шаг впереди всех остальных. Вот где вы начинаете сиять.

Вы строили свою жизнь до этого момента, и теперь вы можете использовать все свои навыки и помогать другим, пока вы в этом. Это хорошее время для вас и вашей жизни, так что наслаждайтесь им.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Много споров и препирательств туда-сюда. Некоторые люди вообще не согласятся с вами по какой-либо причине.

Вам может быть трудно доказать факты, потому что люди хотят видеть только то, что они хотят видеть. Возможно, вам лучше подождать больше времени, так как правда часто говорит сама за себя.

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