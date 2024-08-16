Ежедневный гороскоп на 16 августа, сегодня мы должны тщательно выбирать слова… или страдать от последствий.

Овен

21 марта – 19 апреля

Кто-то может сегодня надавить на ваши кнопки, но вам решать, как контролировать свою реакцию. Намеренно или нет, этот человек может поднять кого-то или что-то, что действительно вас беспокоит, или смелое мнение, которое вас раздражает. У вас есть внутренняя сила воли, чтобы сохранять хладнокровие и не поддаваться любой драке, которую они подстрекают. Оставайтесь выше схватки, говоря только то, что нужно сказать, а не все, что вы думаете.

Телец

20 апреля-20 мая

Поспешные выводы могут сегодня доставить вам неприятности. У вас может возникнуть соблазн отреагировать на ситуацию, но сначала вам следует убедиться, что это то, что вы думаете, прежде чем терять контроль. Часто бывает проще раздуть ситуацию, чем рационально обдумать, что на самом деле происходит, и это, вероятно, один из таких случаев. Сделав шаг назад, вы можете понять, что даже если все так плохо, как вы думаете, все быстро разрешится.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с кем-то, с кем вы обычно соглашаетесь, и вы не будете знать, как с этим справиться. Вместо того чтобы превращать свою речь в битву умов, попробуйте мягко высказать свое собственное мнение по этому вопросу. Если кажется, что они просто хотят изменить ваше мнение, вам не нужно сдаваться. Вам не обязательно выигрывать или проигрывать в схватке, чтобы чувствовать себя удовлетворенным, поэтому, возможно, лучше выслушать друг друга и согласиться не соглашаться.

Рак

21 июня-22 июля

Возможно, сегодня вы почувствуете себя физически истощенным, поскольку ваше тело не сможет зайти так далеко, как вам бы хотелось. Даже если вы попытаетесь выйти за пределы своих возможностей, вы, скорее всего, не зайдете так далеко, как вам хотелось бы. Будь то фитнес-цель, спортивное соревнование или даже просто попытка прожить день без ощущения вялости или сонливости, ничего страшного, если в конце концов вы не справитесь. У вас всегда будет возможность встать и попробовать еще раз завтра.

Лео

23 июля – 22 августа

Поддержание спокойствия в вашем окружении сегодня может оказаться более сложной задачей, чем ожидалось. Окружающие вас люди могут не иметь возможности сходиться во взглядах на важные для них вопросы, создавая напряженную обстановку, которая заставляет ваши собственные приоритеты или даже просто ваше спокойствие рушиться. Попробуйте дышать сквозь это и осознайте, что вы можете сделать не так уж много. Вы не можете контролировать их действия, но вы можете контролировать то, как вы на них реагируете.

Дева

23 августа – 22 сентября

Место, которое обычно является вашей зоной утешения, сегодня может ощущаться скорее хаотичным, чем спокойным. Кто-то или что-то могло неожиданно посеять хаос в нем, оставив вас без места, куда можно пойти, когда вам нужно сделать передышку. Поначалу вы можете чувствовать себя подавленным мыслью о необходимости все исправить, но найдите время, чтобы собраться с мыслями. Вы скоро поймете, что все, что было разрушено, можно вернуть, и вы вернетесь к наслаждению своим мирным местом раньше, чем вы думаете.

Весы

23 сентября – 22 октября

Кто-то может поднять сегодня тему, которая вас невероятно увлекает. Поначалу вы можете стесняться делиться своими мыслями, полагая, что сейчас не время высказывать свое мнение. Однако, если вы добавите свой вклад, это может помочь другому человеку почувствовать, что в этом вопросе есть кто-то, кто на его стороне. Не позволяйте ворчливому голоску внутри вас убедить вас молчать. Никогда не повредит дать кому-то знать, что он не одинок.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Уважение будет центральной темой для вас в течение дня. Кто-то может проявить неуважение к вам — или вы можете проявить неуважение к себе в некотором роде. Вам следует исправить это, прежде чем это зайдет дальше, но это не значит, что вам нужно словесно нападать на любого, кто вам перейдет дорогу. Спокойно, но твердо дайте людям знать, где находятся ваши границы, так как это гарантирует, что вас услышат, когда вы говорите. В конце концов, важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы это говорите.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Следите за тем, что вы говорите сегодня, поскольку это может непреднамеренно поставить вас в сложную ситуацию. Вы можете придерживаться резких взглядов на что-то, даже если на самом деле не относитесь к этому так уж серьезно. Осторожность в разговоре поможет вам не расстроить кого-то из вашего окружения. Хотя вы можете стать жертвой чьей-то резкости, вы, скорее всего, будете тем, у кого едкий язык. Постарайтесь быть особенно мягким в общении, и вы избежите любых ловушек.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня вы можете корить себя за предполагаемую неудачу или недостаток, который на самом деле не является вашей виной. Опасность в том, что остальной мир будет готов присоединиться к вам, если вы начнете атаку на себя. Вместо того, чтобы настраивать себя на это, постарайтесь увидеть, как вы можете улучшиться, и пообещайте себе сделать лучше в следующий раз. Не нужно быть своим собственным врагом. Другие последуют вашему примеру, поэтому будьте внимательны к тому, в каком направлении вы их ведете.

Водолей

20 января – 18 февраля

Вероятно, сейчас у вас будет сильное желание выделиться из толпы, но, несмотря на ваше сильное чувство индивидуальности, у людей вокруг вас могут быть другие идеи. Вместо того чтобы пытаться идти против течения, в этом случае, возможно, лучше последовать за группой. Не позволяйте своему желанию делать свое дело встать на пути того, что лучше для вас и всех вокруг вас. Сегодня потратьте больше времени на то, чтобы слушать, а не действовать в соответствии с личными желаниями.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Иногда трудно увидеть свет в конце туннеля, когда вы с чем-то боретесь, но вам дается возможность взяться за дело и сделать трудную вещь в любом случае. Если сегодня наступают тяжелые времена, позвольте дисциплине стать вашим проводником. Это может быть для вас упражнением веры, но верьте, что все станет лучше, если вы продолжите понемногу от нее отталкиваться. Некоторые из лучших вещей в жизни потребуют ваших искренних усилий, поэтому не сдавайтесь сейчас.

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