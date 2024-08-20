Нежное кабачковое рагу — это простой, но очень вкусный рецепт, который многие помнят с детства.

Основой блюда является свежий кабачок, сочетающийся с другими овощами, которые дополняются сливочным соусом, рассказала кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

1 кабачок

1/2 луковицы

1/2 сладкого перца

2 зубчика чеснока

2 больших помидора

1 средняя морковь

1/2 ч.л. соли

Молотый черный перец по вкусу

Орегано по вкусу

Несколько горошин душистого перца

1 лавровый лист

200 мл 33% сливок

100 мл молока

Приготовление:

Нарежьте кабачок, лук, перец и морковь. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и мелко нарежьте. Чеснок измельчите.На среднем огне обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и перец. Жарьте до мягкости.

Добавьте кабачок и помидоры, тушите до мягкости.

Посолите, добавьте перец, орегано, душистый перец, лавровый лист. Влейте сливки и молоко, тушите на медленном огне 10-15 минут.

Можно заменить сливки с молоком на смесь из 150 г жирной сметаны, 1 ст.л. муки и 150 мл молока.

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