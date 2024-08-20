Основой блюда является свежий кабачок, сочетающийся с другими овощами, которые дополняются сливочным соусом, рассказала кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 1/2 луковицы
- 1/2 сладкого перца
- 2 зубчика чеснока
- 2 больших помидора
- 1 средняя морковь
- 1/2 ч.л. соли
- Молотый черный перец по вкусу
- Орегано по вкусу
- Несколько горошин душистого перца
- 1 лавровый лист
- 200 мл 33% сливок
- 100 мл молока
Приготовление:
Нарежьте кабачок, лук, перец и морковь. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и мелко нарежьте. Чеснок измельчите.На среднем огне обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и перец. Жарьте до мягкости.
Добавьте кабачок и помидоры, тушите до мягкости.
Посолите, добавьте перец, орегано, душистый перец, лавровый лист. Влейте сливки и молоко, тушите на медленном огне 10-15 минут.
Можно заменить сливки с молоком на смесь из 150 г жирной сметаны, 1 ст.л. муки и 150 мл молока.
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