Голени Барбекю – это блюдо, которое украсит любой стол благодаря сочному мясу и ароматной корочке с легким сладковато-острым вкусом.

Рецепт легко готовится и не требует сложных ингредиентов. Главное – правильно замариновать куриные голени и запечь их до золотистой корочки, рассказала кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

1 упаковка куриных голеней (~7 шт.)

1 ч.л. соли

1 ч.л. копченой паприки

1 ч.л. нежного карри

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. кетчупа барбекю (для корочки)

1 ст.л. меда (для корочки)

Приготовление:

Промойте и обсушите куриные голени. В большой миске смешайте соль, копченую паприку, карри, соевый соус и растительное масло. Тщательно обмажьте этой смесью голени, чтобы каждая была равномерно покрыта маринадом. Оставьте куриные голени мариноваться минимум на 30 минут, лучше на 1 час в холодильнике.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите замаринованные голени на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой. Запекайте в предварительно разогретой духовке 30 минут.

Пока голени запекаются, смешайте кетчуп барбекю с медом в небольшой миске. Этот соус придаст голеням аппетитную золотистую и слегка липкую корочку.

Через 30 минут выньте голени из духовки и смажьте их соусом с обеих сторон. Верните противень в духовку и продолжайте запекать еще 10-15 минут, пока корочка не станет насыщенного золотисто-коричневого цвета.

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