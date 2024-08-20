Рецепт легко готовится и не требует сложных ингредиентов. Главное – правильно замариновать куриные голени и запечь их до золотистой корочки, рассказала кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 1 упаковка куриных голеней (~7 шт.)
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. копченой паприки
- 1 ч.л. нежного карри
- 2 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. кетчупа барбекю (для корочки)
- 1 ст.л. меда (для корочки)
Приготовление:
Промойте и обсушите куриные голени. В большой миске смешайте соль, копченую паприку, карри, соевый соус и растительное масло. Тщательно обмажьте этой смесью голени, чтобы каждая была равномерно покрыта маринадом. Оставьте куриные голени мариноваться минимум на 30 минут, лучше на 1 час в холодильнике.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите замаринованные голени на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой. Запекайте в предварительно разогретой духовке 30 минут.
Пока голени запекаются, смешайте кетчуп барбекю с медом в небольшой миске. Этот соус придаст голеням аппетитную золотистую и слегка липкую корочку.
Через 30 минут выньте голени из духовки и смажьте их соусом с обеих сторон. Верните противень в духовку и продолжайте запекать еще 10-15 минут, пока корочка не станет насыщенного золотисто-коричневого цвета.
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