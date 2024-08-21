Домашние круассаны – это нежная и ароматная выпечка, которая прекрасно подойдет к утреннему кофе или чаю.

Этот рецепт прост и доступен, позволяя легко приготовить круассаны даже новичкам, о чем детально рассказала кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 12 шт.:

550 г муки

7 г сухих или 21 г прессованных дрожжей

1 ст.л. сахара

1/3 ч.л. соли

150 мл теплой воды

150 мл теплого молока

1 ст.л. растительного масла

100 г мягкого сливочного масла

1 желток и 2 ст.л. молока для смазки

Приготовление:

В большую миску просейте муку и добавьте дрожжи, соль и сахар. Затем влейте теплую воду и молоко, замесите тесто. В конце добавьте растительное масло и продолжайте вымешивать тесто, пока оно не станет гладким и однородным. Накройте тесто пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут, чтобы оно подошло.

Подошедшее тесто обомните и разделите на 10 равных частей. Каждый кусочек округлите и раскатайте на присыпанной мукой поверхности в круг диаметром примерно 20 см. Каждый круг смажьте мягким сливочным маслом и сложите друг на друга, аккуратно защипывая края.

Получившийся «тортик» из теста раскатайте в большой круг диаметром около 45 см. Разделите круг на 12 равных треугольников. На широкой части каждого треугольника сделайте небольшой надрез и аккуратно сверните круассаны, начиная с широкой части, и защипните кончик, чтобы круассан держал форму.

Готовым круассанам дайте постоять в теплом месте примерно 1 час, чтобы они хорошо подошли и увеличились в объеме.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Взбейте желток с молоком и смажьте поверхность круассанов, чтобы они получились с красивой золотистой корочкой. Выпекайте круассаны 10 минут при 200 градусах, затем уменьшите температуру до 180 градусов и допекайте еще 10 минут.

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