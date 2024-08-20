В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черные записи и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Служба безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть, действовавшую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры. Подробности сообщили в СБУ.

В результате специальной операции в Николаеве задержаны два участника вражеского центра, деятельность которого координировали сразу две российские спецслужбы: ФСБ и военная разведка страны-агрессора.

Среди задержанных – местный милиционер, который с 2015 года поддерживал связь с резидентом агентурной группы рф, бывшим должностным лицом расформированной милиции Андреем Шевченко.

По указанию Шевченко этот агент в Николаеве собирал информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ в регионе. Кроме того, он пытался определить локацию стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса и сообщал оккупантам о кадровых изменениях в правоохранительных органах Украины.

Чтобы получить разведданные, предатель использовал свое служебное положение и расспрашивал необходимую информацию у коллег под видом товарищеских бесед.

Резидент российской агентуры также привлек к разведывательно-взрывной деятельности своего отца, бывшего работника расформированной милиции, проживающего в Николаеве.

По полученным данным оккупанты произвели повторный обстрел одного из энергообъектов на Прикарпатье. Для коррекции вражеского огня эксмилиционер использовал своего знакомого, проживающего на западе Украины.

Еще одной из задач этого агента был поиск потенциальных кандидатов для вербовки, в частности, среди бывших и действующих правоохранителей и военных в Николаевской области.

Контрразведка Службы безопасности Украины задокументировала его преступные действия и задержала его при попытке побега в Крым. Одновременно был задержан и правоохранитель-предатель.

Установлено, что кураторы ячейки включали руководителя 161-го центра подготовки специалистов главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (более известного как ГРУ) и двух сотрудников Управления ФСБ в Крыму. Их личности уже установлены Службой безопасности.

В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черные записи и документы, подтверждающие преступную деятельность. Также обнаружена русская символика и рубли.

В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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