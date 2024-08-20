Ожидается увеличенная нагрузка на энергосистему, так что в этот период возможны отключения электроэнергии.

Из-за жары в Украине возвращаются графики отключения света. В ближайшие дни ожидается увеличенная нагрузка на энергосистему. Об этом глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил в эфире телемарафона.

Как сообщил Кудрицкий, в вечерние часы будет применена одна очередь отключений света. С понедельника по пятницу ожидается повышенная нагрузка на энергосистему, поэтому в этот период возможны отключения электроэнергии.

"Мы считаем, что на следующую неделю именно рабочие дни с понедельника по пятницу будет увеличена нагрузка на энергосистему", - сказал глава "Укрэнерго".

Кудрицкий также добавил, что потребление электроэнергии традиционно снижается в выходные дни, поэтому предстоящие суббота и воскресенье "обещают быть несколько легче".

"Пока мы видим достаточно подробный прогноз. Действительно, тот дефицит, который мы видим на вечер, его, к сожалению, нельзя перекрыть ни увеличенным производством, например на гидроэлектростанциях, ни дополнительными объемами аварийной помощи из Европы, и поэтому вынуждены прибегать к отключениям потребителей ", – объяснил Кудрицкий.

Напомним, что в Украине у каждого потребителя электроэнергии есть возможность установить многозонный счетчик, обратившись к своему поставщику электричества, и перейти на новый тариф. Например, используя двухзонный счетчик, можно воспользоваться пониженной ценой за электроэнергию в ночное время – с 23:00 до 07:00. В этот период тариф будет составлять 2,16 грн за кВтч, что вдвое дешевле обычной цены 4,32 грн за кВтч.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.