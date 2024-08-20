Если во время отдыха в палатке к вам придет патруль, осуществляющий контроль за соблюдением комендантского часа деваться некуда.

Почти на всей территории Украины действует комендантский час, во время которого запрещено пребывание в публичных местах для лиц без специальных пропусков. Юрист Игорь Тетеря рассказал о том, могут ли наказать украинцев за отдых в палатках во время комендантского часа.

По закону во время комендантского часа запрещено пребывание лиц без специальных пропусков на улицах и в других общественных местах, а также движение транспортных средств.

Юрист отметил, что основные запреты во время комендантского часа, кроме запрета движения транспорта, заключаются в запрещении пребывания на улицах и в общественных местах для лиц без соответствующих пропусков.

Поскольку отдых с палатками обычно происходит на природе, вдали от населенных пунктов и общественных мест, запреты комендантского часа не распространяются на такие ночевки.

"Однако, в отдельных областях Украины могут устанавливаться особые запреты на пребывание на тех или иных местностях, поэтому следует внимательно проверить законодательство в городе или области где планируется отдых на предмет соответствующих запретов", - говорит Тетеря.

Также следует избегать ночлега в палатках вблизи режимных, стратегических и военных объектов, а также объектов критической инфраструктуры.

"Если во время отдыха в палатке к вам придет патруль, осуществляющий контроль за соблюдением комендантского часа, полицейские или военнослужащие, прежде всего следует вести себя вежливо и сдержанно и в случае сообщения ими, что вы нарушаете определенные запреты, после уточнения деталей и предоставления объяснений, следует подчиниться законным требованиям таких лиц, поскольку в противном случае вас могут быть привлечены к ответственности, которая установлена ​​в ст. 185 КУоАП», – предостерегает юрист.

Согласно этой статье, за нарушение предусмотрена следующая ответственность:

штраф от 136 до 255 грн;

Общественные работы сроком от сорока до шестидесяти часов;

Исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка;

Административный арест сроком до пятнадцати суток.

Источник: РБК.

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