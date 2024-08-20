Госстат отмечает, что среди регионов с самым дешевым проездом в городском транспорте лидируют несколько областей.

В Украине повышаются не только тарифы на коммунальные услуги, но стоимость проезда в общественном транспорте. В среднем по Украине тарифы на проезд в городском транспорте только за первый квартал 2024 выросли на 5,7% - с 9 до 9,5 гривны. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, высокая стоимость проезда в общественном транспорте наблюдается во Львовской области, где билет подорожал на 8% и теперь стоит 15,7 гривны.

Вторую и третью позиции по дороговизне проезда занимают Житомирская и Черниговская области. В Житомирской области тариф вырос на 50%, до 15 гривен, а в Черниговской – на 15,3%, до 13,8 грн. В столице Украины стоимость проезда осталась без изменений.

Госстат отмечает, что среди регионов с самым дешевым проездом в городском транспорте лидируют Киевская, Херсонская, Кировоградская и Харьковская области. Отмечается, что данные статистические данные касаются исключительно муниципального транспорта. Стоимость проезда в частных маршрутках не была учтена при составлении отчета. Кроме того, данные по Донецкой и Луганской областям отсутствуют.

Напомним также, что АО "Укрзализныця" разрабатывает новую модель тарифов на пассажирские перевозки, которая будет учитывать популярность маршрутов и время суток.

Согласно новой модели, "Укрзализныця" планирует постепенное повышение базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции. Кроме того, компания обратилась к правительству с предложением убрать государственное регулирование цен на билеты класса "СВ", которые, несмотря на высокую стоимость, быстро раскупаются.

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