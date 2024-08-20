Во время рассмотрения дела военнообязанный выразил раскаяние и заявил о готовности служить и защищать страну.

На Хмельнитчине мужчина получил боевую повестку, но не явился в воинскую часть из-за похмелья. В ходе судебного заседания он заявил, что готов служить. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В материалах суда отмечено, что, получив боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), мужчина не явился на командировку в воинскую часть.

Во время судебного заседания обвиняемый пояснил, что накануне, когда должен был прибыть в ТЦК для отправки в армию, он взял с алкоголем. На следующий день он чувствовал себя плохо и не смог прибыть по вызову, не известив при этом работников ТЦК о причинах своего отсутствия.

В суде представители ТЦК отметили, что мужчина прошел медицинскую комиссию и был признан годным к службе. Они также подтвердили, что мужчина лично получал повестку и подписывался за нее.

Во время рассмотрения дела судом военнообязанный выразил раскаяние и заявил о готовности служить и защищать страну.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако судья применил одну из норм Уголовного кодекса, освободив его от отбывания основного наказания и установил испытательный срок продолжительностью в один год.

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