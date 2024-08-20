Если налог будет введен, он может снизить выбросы углерода на 100 млн тонн и обеспечить поступление $5,2 млрд.

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает ввести дополнительный налог на электроэнергию для компаний, занимающихся майнингом криптовалют и искусственным интеллектом. Это связано с высоким потреблением электроэнергии и значительными выбросами углерода, характерными для этих отраслей. Об этом говорится в докладе МВФ.

В докладе МВФ отмечено, что развитие криптоиндустрии и искусственного интеллекта приводит к значительному росту выбросов углекислого газа. Исправить ситуацию может введение налога на электроэнергию в размере 85% для компаний в этих отраслях.

Эксперты подсчитали, что сектор искусственного интеллекта и криптомайнинг потребляют 2% от общего объема мировой электроэнергии. Ожидается, что в течение следующих трех лет этот показатель вырастет до 3,5%. Кроме того, к 2027 г. эти отрасли могут составлять около 1% от общих мировых выбросов углерода.

Согласно подсчетам, одна транзакция в сети первой криптовалюты Bitcoin требует примерно столько же электроэнергии, как в среднем потребляется жителем Ганы или Пакистана за три года. А центры обработки данных ШИ-бота ChatGPT используют для обработки одного запроса в 10 раз больше электроэнергии, чем у Google.

МВФ считает, что введение налога на электроэнергию заставит компании быть осторожнее с расходами и экологическими вопросами. Если налог будет введен в США, он может снизить выбросы углерода на 100 млн тонн и обеспечить поступление $5,2 млрд от криптокомпаний и $18 млрд от ШИ-сектора ежегодно.

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