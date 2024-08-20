В СМИ выяснили, какие именно изменения были согласованы и какие нововведения следует ожидать относительно налогов в Украине.

Правительство и Верховная Рада Украины завершают обсуждение изменений в налоговый законопроект №11416, который стал предметом значительных дискуссий и споров. В СМИ выяснили, какие именно изменения были согласованы, и какие нововведения следует ожидать.

Сначала правительство планировало ввести новый налог для юридических лиц со ставкой 1% от дохода, что вызвало значительную обеспокоенность бизнеса из-за возможного увеличения налоговой нагрузки. После длительных переговоров было решено отказаться от этой инициативы и вместо этого было предложено повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Ключевым моментом в переговорах стало повышение НДС, обсуждаемое на заседаниях финансового комитета Верховной Рады. В настоящее время рассматривается повышение ставки НДС на 3-4 процентных пункта, что может поднять ее до уровня 23-24%. Окончательная ставка еще не определена, но эти изменения могут увеличить поступления в государственный бюджет.

Кроме повышения НДС были рассмотрены и другие важные изменения. Одним из ключевых решений стала отмена авансового платежа для автозаправочных станций (АЗС), который составлял 4000 грн. за кубометр хранения горючего. АЗС теперь будут платить фиксированный платеж за каждый объект, что существенно изменит налоговые условия для этой отрасли.

Кроме того, подтверждено повышение военного сбора для физических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Ставка для физических лиц возрастет с 1,5% до 5%, тогда как для ФЛП она будет колебаться от 1% до 5% в зависимости от группы налогообложения. Эти изменения остаются в силе и не вызывают серьезных возражений со стороны правительства или парламента.

Также в Украине могут обложить налогом все посылки, а не только те, стоимость которых не превышает 150 евро (за исключением отправляющих получателю без оплаты, и они не предназначены для продажи).

Источник: Fobes.

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