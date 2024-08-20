Чтобы подкормить морковь для получения сочных, вкусных и полезных плодов, важно придерживаться правильных методов подкормки.
Традиционные методы для подкормки моркови
Морковь прикормили еще до появления минеральных удобрений, и вот несколько способов, активно используемых сегодня для подкормки:
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Птичий помет. Это органическое удобрение отлично подходит для подкормки моркови на начальных стадиях развития. Разведите помет водой в пропорции 1/10 (одна часть помета на десять частей воды), настаивайте сутки, затем снова разведите в той же пропорции. Полученным раствором можно подкормить морковь, удобряя почву между рядами.
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Настой из сорняков. Сорняки являются отличным источником азота и калия, поэтому они идеально подходят для подкормки моркови. Для приготовления настоя поместите сорняки в емкость и заполните ее на 3/4 горячей водой. Оставьте емкость на солнце до завершения пенения (2-3 недели), периодически перемешивая содержимое. Если запах будет неприятным, добавьте в настой настойку валерианы для улучшения аромата. Готовый настой разбавьте водой в пропорции 1/10 и опрыскивайте им лестницу моркови для подкормки.
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Зола. Зола содержит много натрия, калия и магния, эффективно подпитывающих морковь и защищающих ее от вредителей. Для подкормки разрыхлите почву и посыпьте ее золой (250 г на 1 м²), а затем полейте водой. Можно также развести золу в воде (100 г золы на 10 л воды), дать настояться на следующий день и аккуратно поливать всходы под корень, избегая попадания на листья.
Для подкормки моркови важно проводить поливы и опрыскивания в прохладную безветренную погоду. В жаркие дни лучше проводить эти процедуры ранним утром или вечером, чтобы избежать стресса для растений и развития заболеваний.
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