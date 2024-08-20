Зола. Зола содержит много натрия, калия и магния, эффективно подпитывающих морковь и защищающих ее от вредителей. Для подкормки разрыхлите почву и посыпьте ее золой (250 г на 1 м²), а затем полейте водой. Можно также развести золу в воде (100 г золы на 10 л воды), дать настояться на следующий день и аккуратно поливать всходы под корень, избегая попадания на листья.