Дізнайтеся, як правильно зберігати моркву, щоб вона залишалася свіжою та хрумкою до весни.

Літо добігає кінця, отже час копати картоплю, моркву, буряки, сушити цибулю та перебирати квасолю. Сьогодні ми розповімо, як зберігати моркву, щоб вона довго радувала вас своєю свіжістю.

Перш ніж зберігати моркву, важливо знати основні правила. Оптимальна температура для зберігання моркви становить 0…+3 °C. Якщо температура підвищується, коренеплід може почати проростати. Вологість повітря має бути на рівні 85-90%. Варто також уникати сильних протягів, оскільки морква не любить вентиляцію, яка може призвести до її в'янення.

Рекомендації по зберіганню моркви

Перед викопуванням моркви слід припинити полив за 10 днів, щоб коренеплід не був занадто соковитим і не в'янув. Не затримуйте моркву в землі, адже вона може перерости і вбирати зайву вологу.

Після викопування важливо швидко обрізати бадилля. Залиште моркву на кілька годин, щоб земля і шкірка трохи просохли, але вже через кілька годин обріжте зелень, залишаючи короткі хвостики.

Не мийте моркву перед зберіганням. Найкраще зберігати моркву у льоху. Перед закладкою в сховище залиште моркву в полі, щоб вона просохла.

Для того, щоб зберігати моркву правильно, викладіть її у високі дерев'яні ящики або мішки. Застосування цих простих порад допоможе зберігати моркву свіжою та хрумкою на тривалий час.

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