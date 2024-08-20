Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала союзников Украины активизировать помощь, в противном случае страна может столкнуться с гуманитарной катастрофой.

Армия России продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к уничтожению или захвату около 9 ГВт электроэнергии, которую страна производила. Это вызвало опасения в ЕС по поводу возможного гуманитарного кризиса в Украине зимой, если ситуация не изменится.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала союзников Украины активизировать помощь, в противном случае страна может столкнуться с гуманитарной катастрофой.

Массированные ракетные удары по энергетическим объектам нанесли серьезный ущерб. В Украине был потерян объем мощностей, эквивалентный пиковому потреблению электроэнергии в Португалии, где население превышает 10 миллионов человек.

"Следующая зима вероятнее всего проверит устойчивость украинского народа так, как не было на нашем континенте со времен Второй мировой войны", - отметила она.

Симсон также напомнила, что в последние месяцы атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру стали более интенсивными, уничтожив электростанции, тепловые пункты, резервные генераторы и хранилища. Многие объекты подвергаются повторным атакам. Как следствие, Украина потеряла около девяти гигаваттов электромощностей, что составляет половину необходимого объема для зимнего периода.

Дефицит электричества заставило украинское правительство ввести веерные отключения. В некоторых городах домохозяйства имеют доступ к электроэнергии всего несколько часов в сутки, что существенно нарушает их повседневную жизнь, как отмечается в статье.

Отсутствие электричества также создает проблемы с доступом к другим основным услугам, таким как водоснабжение и отопление. Без электроэнергии не работают водяные насосы и канализационные системы.

"Больше всего пострадают пожилые люди, дети и другие уязвимые группы населения. Спад экономической активности повлечет за собой уменьшение доходов бюджета и увеличение его дефицита. Риск гуманитарной катастрофы остается очень высоким", - подчеркнула еврокомиссар.

Источник: Financial Times.

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