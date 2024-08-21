Сейчас решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба и привлечении к ответственности других участников схемы.

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Национальной полицией сообщили о подозрении директору Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА. Он подозревается в закупке некачественной одежды для военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ДБР .

Следствие установило, что Херсонская облгосадминистрация объявила тендер на закупку одежды для военных. Тендер выиграли избранные поставщики из-за сговора с чиновником департамента, поставлявшим некачественную одежду.

Злоумышленники покупали дешевую одежду без надлежащих сертификатов соответствия требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально напоминал военную одежду. В результате государству нанесен ущерб более чем на 21 миллион гривен.

Чиновнику ОГА сообщено о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с конфискацией имущества. Суд избрал для чиновника меру пресечения в виде личного обязательства, однако прокуратура уже оспаривает это решение.

Сейчас решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба и привлечении к ответственности других участников схемы. Процессуальное управление делом осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

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