Чтобы не желтели листья огурцов в августе, важно правильно поливать огурцы. Желтые листья — неприятное явление, часто возникающее из-за солнечных ожогов, бактериальных заболеваний или дефицита питательных веществ. Чтобы не желтели листья, нужен эффективный полив огурцов.
Одним из лучших способов поливать огурцы, чтобы не желтевшие листья, является использование комплексного полива. Этот метод не только урегулирует водный баланс в августе, но и подкармливает огурцы для получения обильного урожая.
Приготовьте настой из луковой шелухи. Для этого большую кастрюлю наполните горстью луковой шелухи, залейте 10 литрами воды и доведите до кипения. Кипятите 5 минут, затем дайте остыть. Перед поливом огурцов разведите настойку еще 10 литрами воды. Регулярный полив огурцов этим настоем поможет не только предотвратить желтение листьев, но и обеспечит растения всеми необходимыми элементами.
Помните, что поливать огурцы настоем луковой шелухи – это отличный способ поддержать их здоровье и предотвратить желтение листьев в августе.
Интересные факты об огурцах:
- В Эквадоре растут огурцы размером с кабачок.
- В Соединенных Арабских Эмиратах селекционеры вывели огурцы с квадратными плодами.
- В килограмме огурцов содержится всего около 150 калорий, что делает этот овощ диетическим продуктом.
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