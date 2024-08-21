На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить сочные куриные крылышки в кисло-сладком соусе.

На 1 кг куриных крылышек "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

сода пищевая – 2 ст.л.

вода

томатный соус – 4 ст.л.

горчица – 2 ст.л.

мед – 4 ст.л.

лимонный сок – 3 ст.л.

чеснок – 6 зуб.

смесь растительного и сливочного масла для жарки

зелень – для подачи

"Это блюдо, которое так многие любят. А кисло-сладкая глазурь придает незабываемый вкус", - отметила звезда "Мастер Шеф".

Куриные крылышки разрезаем по суставу на две части и складываем в миску, добавляем соду, заливаем водой и оставляем на 30 минут. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко объяснила, что сода уберет запах, а также сделает мясо максимально нежным. После этого с куриных крылышек сливаем воду и просушиваем их.

В отдельной мисочке смешиваем до однородности томатный соус с горчицей, медом и лимонным соком. Добавляем измельченный чеснок и снова перемешиваем.

На сковороде разогреваем растительное масло, затем добавляем кусочек сливочного масла и растапливаем его. Выкладываем на сковороду куриные крылышки, добавляем соль и перец по вкусу и готовим под крышкой примерно 30 минут, периодически помешивая.

Далее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет к крылышкам соус, хорошо перемешивает и готовит под крышкой еще примерно 10 минут.

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