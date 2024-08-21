На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить сочные куриные крылышки в кисло-сладком соусе.
На 1 кг куриных крылышек "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- сода пищевая – 2 ст.л.
- вода
- томатный соус – 4 ст.л.
- горчица – 2 ст.л.
- мед – 4 ст.л.
- лимонный сок – 3 ст.л.
- чеснок – 6 зуб.
- смесь растительного и сливочного масла для жарки
- зелень – для подачи
"Это блюдо, которое так многие любят. А кисло-сладкая глазурь придает незабываемый вкус", - отметила звезда "Мастер Шеф".
Куриные крылышки разрезаем по суставу на две части и складываем в миску, добавляем соду, заливаем водой и оставляем на 30 минут. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко объяснила, что сода уберет запах, а также сделает мясо максимально нежным. После этого с куриных крылышек сливаем воду и просушиваем их.
В отдельной мисочке смешиваем до однородности томатный соус с горчицей, медом и лимонным соком. Добавляем измельченный чеснок и снова перемешиваем.
На сковороде разогреваем растительное масло, затем добавляем кусочек сливочного масла и растапливаем его. Выкладываем на сковороду куриные крылышки, добавляем соль и перец по вкусу и готовим под крышкой примерно 30 минут, периодически помешивая.
Далее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет к крылышкам соус, хорошо перемешивает и готовит под крышкой еще примерно 10 минут.
Последние новости Украины:
Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.
Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.
Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.