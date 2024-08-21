В ближайшее время на украинский валютный рынок повлияет несколько важных факторов.

На текущей неделе в украинских банках ожидаются существенные изменения в курсе наличного доллара. Прогнозируется, что он будет колебаться, что может привести к снижению курса доллара на покупке и росту продаж.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил, что в обменниках ожидаются такие же процессы.

Аналитик сообщил, что на текущей неделе курс доллара в банках будет колебаться от 40,95 до 41,7 грн. По состоянию на вечер 19 августа, в обменных пунктах средний курс доллара составляет 41,02 грн. на покупку и 41,56 грн. на продажу.

"Как всегда, многие оптовые обменные офисы будут работать с более узким размером спреда (разница между курсами продаж и покупки) 12-18 центов при купле/продаже валюты. ...Большинство финских компаний и банков будут продолжать демонстрировать распространение между покупкой и продажей валюты в течение 20 -30 центов", – отметил Козырев.

В ближайшее время на украинский валютный рынок повлияет несколько факторов:

Расчеты бизнеса с бюджетом на налоги и сборы. Повышенный спрос на гривну для расчетов с государством может стимулировать активность на межбанке по продаже валютной выручки экспортерами и снизить возможности импортеров покупать валюту. Это, как правило, способствует стабильности курса нацвалюты. Текущие экономические расчеты компаний с украинскими контрагентами и иностранными партнерами в канун Дня Независимости. Улучшение ситуации в энергетическом секторе Украины, в частности значительное уменьшение остановок потребителей.

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