Норма страхового стажа будет постепенно расти до 2028 года, поэтому новые требования будут действовать в следующем году.

Фактический пенсионный возраст в Украине зависит от количества страхового стажа – лет официального трудоустройства и уплаты взносов. Ежегодно требования к стажу меняются, и в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 32 года стажа. Об этом сообщили в ПФУ.

Норма страхового стажа будет постепенно увеличиваться к 2028 году, пока не достигнет 35 лет.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году потребуется более 32 лет страхового стажа. Если вы планируете выйти на пенсию в 63 года, потребуется не менее 21 года стажа, а для выхода в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Если до 65 лет украинцу не удастся накопить даже 15 лет стажа, пенсия ему не будет назначаться. Вместо этого будет начисляться специальная денежная помощь.

Размер этой помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев. При этом помощь не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году этот минимум будет составлять 2361 грн., и в 2025 году, вероятно, его размер останется неизменным.

Так что уже сейчас каждый украинец может рассчитать, насколько придется работать до выхода на пенсию. Для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет.

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