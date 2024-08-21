Во время заседания он признал свою ответственность и заявил, что предпочитает отбыть наказание в тюрьме, чем возвратиться на фронт.

В Черкасской области судьи Лисянского районного суда вынесли приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации. Военнообязанный, имея боевой опыт, сознательно проигнорировал повестку местного ТЦК и СП.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

В Черкасской области мужчина, пригодный к мобилизации, получил боевую повестку, но сознательно проигнорировал ее и не прибыл на указанное на ней место.

Обвиняемый полностью признал свою вину и объяснил, что отказывается от мобилизации из-за наличия пожилой матери и нежелания участвовать в боевых действиях. У мужчины был боевой опыт на Донецком направлении с 2015 по 2019 год, когда в Украине было объявлено особое состояние.

Во время заседания он признал свою ответственность и заявил, что предпочитает отбыть наказание в тюрьме, чем возвратиться на фронт. Суд назначил ему наказание в виде трехлетнего заключения.

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