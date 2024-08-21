Служба безопасности Украины задержала в Одесской области еще одного агента ФСБ. Он занимался корректировкой ракетно-дроновых ударов РФ по одному из портовых городов региона. Главной целью российских захватчиков было получение координат базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы. Подробности сообщили в СБУ.

Оккупанты также стремились получить координаты огневых позиций ПВО, защищающей воздушное пространство южного региона.

Для этого ФСБ привлекла 39-летнего фельдшера местной станции экстренной медицинской помощи, попавшего в поле зрения российских спецслужб еще в апреле этого года из-за публикации антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах страны-агрессора.

По указанию окупантов агент собирал разведывательную информацию во время поездок по прибрежной территории, в частности во время вызовов «скорой помощи».

Полученные данные предатель наносил на Google Maps и посылал скриншоты своему куратору из ФСБ.

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность российского агента и задержала его. Во время обысков у задержанного обнаружили два мобильных телефона, которые он использовал для связи с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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