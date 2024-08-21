Индексация пенсий в Украине проводится раз в год, но дополнительная индексация до конца 2024 года не предусматривается, однако часть получит надбавки.

В Украине индексация пенсий производится один раз в год. Кроме того, некоторые пенсионеры получают индивидуальные единовременные выплаты ежегодно. В 2024 году индексация пенсий произошла в марте и затронула более 10 миллионов пенсионеров.

Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин рассказал, будет ли до конца года дополнительная индексация пенсий.

Он отметил, что до конца года дополнительной индексации пенсий не планируется. Однако возможно проведение индивидуальных перерасчетов и единовременных выплат к пенсиям на День Независимости. Согласно постановлению Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет предоставлена ​​разовая денежная помощь.

В частности, лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей и гетто, признанные лицами с инвалидностью, получат:

И группа – 3 100 гривен,

ІІ группа – 2 900 гривен,

ІІІ группа – 2 700 гривен.

Также предусмотрены выплаты для следующих категорий:

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей и гетто, а также дети, родившиеся в таких местах, где их родители были принудительно удержаны, получат по 1000 гривен.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат по 3100 гривен.

Члены семей погибших ветеранов войны, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, а также жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья или других причин и не женились во второй раз, получат по 650 гривен.

Источник: 24 Канал.

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