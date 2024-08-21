Следствие по другим фактам завладения бюджетными средствами и их неправомерным расходам при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве продолжается.

Обнаружено хищение на строительстве Подольского моста. Известно, что субподрядчик подозревается в присвоении 6 млн грн на подводных работах. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что в 2020 году генподрядчик строительства Подольского моста предоставлял ложные данные об объемах и стоимости подводных работ, выполняемых субподрядным предприятием.

Речь идет о работах по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с помощью водолазной станции. Для этих работ субподрядной организации было выплачено более 6 млн. грн.

Однако согласно выводам судебной строительно-технической и экономической экспертизы, указанные работы фактически не выполнялись.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратурой в Киеве сообщено о подозрении руководителю субподрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Обвинительный акт по генподрядчику по этим делам уже передан в суд. Следствие по другим фактам завладения бюджетными средствами и их неправомерным расходам при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве продолжается.

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