В Украине продажа алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере более 6,5 тысяч гривен. Об этом говорится в статье 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно украинскому законодательству нарушение правил торговли пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями для них, а также устройствами для бездымного потребления табака может привести к штрафам.

За продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним (до 18 лет) предусмотрен штраф от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в гривнах составляет от 6 800 до 13 600 грн.

Согласно информации Государственной налоговой службы Украины, продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий запрещена:

Лицам, не достигшим 18 лет.

В помещениях и территории учебных заведений и учреждений здравоохранения (кроме ресторанов территории санаториев).

В специализированных торговых организациях, реализующих детские товары или спортивное оборудование, а также в отделах универсальных магазинов.

В закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре).

С торговых автоматов.

На полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках и алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и пива).

Поштучно (для табачных изделий, кроме сигар).

В потребительских упаковках, содержащих менее 20 сигарет.

С рук.

В неопределенных местах торговли.

Также запрещена продажа товаров детского ассортимента, которые выглядят подобно табачным изделиям.

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