Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака, лучше подождать, пока эта нервная энергия рассеется, прежде чем принимать какие-либо решения.

Овен

21 марта – 19 апреля

Импульсивные покупки — это ловушка, которую вам нужно обойти сегодня. Возможно, разумнее всего будет избегать посещения любимых интернет-магазинов или вообще не ходить в любимые магазины, потому что вы можете заполнить корзину и потратить всю зарплату, прежде чем поймете, что произошло. Друзья даже могут присылать вам ссылки на эти соблазны, так что если вы на что-то копите, будьте сильны и придерживайтесь бюджета, который вы для себя установили.

Телец

20 апреля-20 мая

Остерегайтесь упрямства, потому что оно может блокировать ваши благословения. Возможно, вам нравится делать что-то определенным образом, но из-за своей твердости вы можете не получить наилучшего результата. Вас могут убедить в лучшем способе делать что-то больше одного человека, и если они, кажется, согласны, просто выслушайте их. Они, скорее всего, хотят для вас лучшего, и они могут увидеть то, что ваши шоры не позволяют.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Возможно, в данный момент вы не сможете увидеть всю картину со своей точки обзора. Возможно, вы слышите только часть истории или видите что-то, что, как вам кажется, имеет определенный смысл, но вы не можете сказать, что происходит, исходя из имеющейся у вас информации. Лучше подождать, пока не поступит больше информации, прежде чем принимать решение о намерениях человека. Слишком поспешные действия, скорее всего, приведут к конфликту, который вам не нужен.

Рак

21 июня-22 июля

То, во что вы верите, может измениться. Будь то доверие к окружающим вас людям или к идеям, в которые вы верили в прошлом, если оно не служит вам сейчас, пришло время поместить его в другое место. Иногда от этого может быть трудно отказаться, и нормально делать это постепенно. Необдуманные действия вряд ли принесут пользу кому-либо, особенно вам, поэтому не торопитесь и будьте осторожны, когда вы отступаете.

Лев

23 июля – 22 августа

Просить прощения легче, чем разрешения, но лучше попросить разрешения. Особенно сейчас, обязательно спросите, прежде чем принимать решение, которое повлияет на кого-то другого, потому что другие, скорее всего, будут более чувствительны и нервозны. В то время вы можете подумать, что то, что вы делаете, принесет пользу всем, но они могут не чувствовать того же. Пока вы выполняете свои поручения и задачи, убедитесь, что то, что вы делаете, не обидит кого-то другого.

Дева

23 августа – 22 сентября

То, что вы проповедуете сейчас, может не относиться к окружающим вас людям. Ваш острый глаз может видеть недостатки как в ваших собственных планах, так и в планах других, и хотя советы могут звучать из ваших уст, они могут принести больше вреда, чем пользы. Отношения могут быть напряженными, если люди почувствуют, что вы осуждаете их лучшие усилия. Убедитесь, что другие действительно ищут вашу точку зрения, прежде чем вы добровольно ее им дадите.

Весы

23 сентября – 22 октября

Вы можете почувствовать искушение сдаться сегодня, прежде чем вы приложите все усилия. Возможно, есть проект, над которым вы работаете, но который не совсем складывается так, как вы надеялись, или отношения, которые только что начались и которые начинают вас отталкивать. Вместо того чтобы все выбрасывать из-за того, что все не получается идеально, отступите от этого на время и посмотрите, не сможете ли вы спасти это свежим взглядом на следующей неделе. Есть вероятность, что вы просто не видите вещи ясно в данный момент.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Ваши эмоции сегодня могут быть не в порядке из-за того, что кто-то настаивает, что это его путь или дорога. Тем не менее, сопротивление не сработает так же хорошо, как компромисс. Хотя они могут быть неправы, соответствие их энергии только приведет к большему напряжению между вами двумя. Вы можете также проиграть битву, чтобы выиграть войну, потому что есть вероятность, что другой человек поймет, что он был неправ сам по себе. Будьте более великим человеком сейчас, ради себя.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Кто-то может не сдержать своего слова, что создаст для вас трудности. Было бы разумно выстроить все свои дела в ряд в начале дня, потому что вы можете в конечном итоге убирать за кем-то другим, чтобы все прошло гладко и для вас, и для них. Это может быть неприятно, но у вас есть ноу-хау, чтобы убедиться, что все работает. Постарайтесь не смотреть на это как на недостаток, потому что после этого, по крайней мере, они будут вам должны!

Козерог

22 декабря – 19 января

У вас может быть прекрасная возможность насладиться сегодня, но вы чувствуете, что вам нужно отказаться от нее, чтобы не выглядеть глупо перед людьми, на которых вы хотите произвести впечатление. Во-первых, убедитесь, что это те люди, на которых вы хотите произвести впечатление по реальной причине. Вы можете обнаружить, что на самом деле судили себя, но обвиняли их в этих критических взглядах. В конечном счете, жизнь коротка, так что если вы хотите веселиться, то веселитесь!

Водолей

20 января – 18 февраля

Как только вы сбросите бремя прошлого, вы сможете наслаждаться собой более свободно в будущем. Старые обиды могут поднять голову сегодня, пытаясь заставить вас позволить им сломить вас, но нет никаких причин позволять им взять верх таким образом. Прошлое уже позади, и хотя вы никогда не сможете полностью забыть его, слишком много жизни нужно прожить, чтобы позволить плохим воспоминаниям загнать вас в тень. Позвольте этой старой энергии уйти позади вас.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня разговор от сердца может привести к путанице, а не к пониманию. Вы можете чувствовать сильную потребность высказаться кому-то в своей жизни, но слова, скорее всего, выйдут в большой путанице, а не в красноречивой речи, которую вы хотите произнести. У вас вполне может быть что-то важное, но если это может подождать, лучше провести день, выясняя, как вы хотите это сказать, а не бросаться сразу в разговор.

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