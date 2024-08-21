Клиент государственного "ПриватБанка" пожаловался на блокировку счета из-за операций с криптовалютой. Финансовое учреждение быстро закрывает доступ к счету после получения жалоб с биржи Binance о мошенничестве.

Эта информация опубликована на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.

Клиент "ПриватБанка" рассказал, что получил перевод средств за криптовалюту от одного лица, передаваемого третьим лицом, и предоставил скриншоты переписки на бирже Binance в качестве доказательства. После перевода криптовалюты его карточка "ПриватБанк" была заблокирована из-за жалобы на мошенничество от перечислившего средства.

Мужчина обратился в службу поддержки ПриватБанка, предоставив доказательства в виде видео переписки по продаже криптовалюты, скриншотов переведенных средств и видео переписки с поддержкой Binance. Однако после рассмотрения дела "ПриватБанк" сообщил, что он должен вернуть средства, поскольку перевод осуществлялся от третьего лица.

"Пообщавшись со специалистом, я понял, что лицо уже не первый раз дает жалобы и возвращает свои деньги, при этом ее никто не блокирует. Вот так, друзья, можно заниматься мошенничеством и ПриватБанк будет не на вашей стороне. Это очень досадно, так как работники ПриватБанка могут спокойно покупать верифицированные аккаунты на биржах и обманывать клиентов", - предполагает он.

Также он упрекнул тон общения со специалистом банка, который был "грубым и неадекватным".

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.