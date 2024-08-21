Взятие на учет для мужчин этого возраста будет осуществляться без прохождения военно-врачебной комиссии.

В Украине мужчины от 17 до 25 лет автоматически будут зачисляться на военный учет без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабинета Министров Украины.

Мужчины от 17 до 25 лет будут автоматически зачислены на военный учет на основе данных из реестра "Оберег", который собирает информацию из других государственных реестров. Например, если мужчина в возрасте 18-25 лет обратится за паспортом, но его нет в реестре "Оберег", паспорт будет выдан только при условии предоставления военно-учетных документов.

"Взятие на учет для мужчин этого возраста будет осуществляться без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), без необходимости посещения ими ТЦК", - говорится в сообщении Кабинета министров Украины.

Миграционная служба при оформлении документов будет формировать перечень личных данных, которые будут переданы Министерству обороны для внесения в реестр "Оберіг".

"При этом взятие на учет украинцев 18-25 лет, обратившихся за паспортом, осуществляется ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, на учет будут брать ТЦК, определенные Генштабом ВСУ", – говорится в сообщении Кабинета министров Украины.

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