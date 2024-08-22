В ходе проверок стало известно о коррупционной схеме. В частности, украинского подрядчика подозревают в завладении бюджетными средствами во время ремонта укрытия для детского сада. Подробности преступной схемы сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры директору общества с ограниченной ответственностью выдвинуто подозрение в служебном подлоге и завладении чужим имуществом из-за злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый выполнял подрядные работы по текущему ремонту укрытия в заведении дошкольного образования города Переяслава. Он составил и издал официальные документы по завышенным показателям стоимости фактически выполненных работ, использованных материалов и затрат.

В результате этих действий общество неправомерно получило на свои счета около 150 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебное расследование ведется под контролем следователей Бориспольского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области.

Напомним, что в одной из городских администраций Северодонецкого района Луганской области работнице предъявили подозрение в растрате. Чиновницу из Луганщины подозревают в сделках на закупке "мавиков" для военных.

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