Во вторник, 20 августа, Верховная Рада наконец-то проголосовала за законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с русской православной церковью, включая Московский патриархат. Депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении. Об этом сообщил в Телеграмме нардеп Алексей Гончаренко.
"Историческое решение! Принят законопроект по запрету русской церкви в Украине!!!!", - сообщил Гочаренко.
Законопроект, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных с РПЦ, включая УПЦ МП, получил поддержку 265 депутатов во втором чтении.
Результаты голосования по фракциям таковы:
- Ч – 173
- ЕС – 25
- "Родина" – 17
- "Платформа за жизнь и мир" – 1
- "За будущее" – 9
- "Голос" – 18
- "Доверие" – 11
- "Восстановление Украины" – 0
- внефракционные – 11
Закон вступит в силу через 30 дней после публикации, за исключением одного пункта: общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев для расторжения связей с РПЦ.
Что он устанавливает:
- ограничение религиозным организациям в связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается;
- определяется, что именно подразумевается под такими связями;
- предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей;
- определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;
- предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.
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