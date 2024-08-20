Во вторник, 20 августа, Верховная Рада наконец-то проголосовала за законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с русской православной церковью, включая Московский патриархат. Депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении. Об этом сообщил в Телеграмме нардеп Алексей Гончаренко.

"Историческое решение! Принят законопроект по запрету русской церкви в Украине!!!!", - сообщил Гочаренко.

Законопроект, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных с РПЦ, включая УПЦ МП, получил поддержку 265 депутатов во втором чтении.

Результаты голосования по фракциям таковы:

  • Ч – 173
  • ЕС – 25
  • "Родина" – 17
  • "Платформа за жизнь и мир" – 1
  • "За будущее" – 9
  • "Голос" – 18
  • "Доверие" – 11
  • "Восстановление Украины" – 0
  • внефракционные – 11

Закон вступит в силу через 30 дней после публикации, за исключением одного пункта: общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев для расторжения связей с РПЦ.

Что он устанавливает:

  • ограничение религиозным организациям в связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается;
  • определяется, что именно подразумевается под такими связями;
  • предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей;
  • определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;
  • предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

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