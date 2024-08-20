Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете на территории Украины деятельности религиозных организаций, связанных с рф.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада наконец-то проголосовала за законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с русской православной церковью, включая Московский патриархат. Депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении. Об этом сообщил в Телеграмме нардеп Алексей Гончаренко.

"Историческое решение! Принят законопроект по запрету русской церкви в Украине!!!!", - сообщил Гочаренко.

Законопроект, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных с РПЦ, включая УПЦ МП, получил поддержку 265 депутатов во втором чтении.

Результаты голосования по фракциям таковы:

Ч – 173

ЕС – 25

"Родина" – 17

"Платформа за жизнь и мир" – 1

"За будущее" – 9

"Голос" – 18

"Доверие" – 11

"Восстановление Украины" – 0

внефракционные – 11

Закон вступит в силу через 30 дней после публикации, за исключением одного пункта: общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев для расторжения связей с РПЦ.

Что он устанавливает:

ограничение религиозным организациям в связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается;

определяется, что именно подразумевается под такими связями;

предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей;

определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;

предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

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