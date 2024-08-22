Такие рулетики можно подавать как на завтрак, так и в качестве легкого перекуса после основного блюда.

Чтобы приготовить что-то новенькое с кабачками, не нужно много усилий и дорогих продуктов, главное выбрать то, что вам больше понравится. Мягкие рулетики с овощами и сыром идеально подходят для перекуса, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

Кабачки или цуккини — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Мука — 4 ст. л. (с горкой)

Копчёная паприка — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

Твёрдый сыр — 200 г

Плавленый творожок — 1 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Чеснок — 1-2 зубчика

Укроп — по вкусу

Томаты — 2 средних

Приготовление:

Кабачки нарежьте тонкими пластинами вдоль. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок.

В отдельной миске взбейте яйца. В другой миске смешайте муку с копчёной паприкой.

Каждый ломтик кабачка обмакните сначала в мучную смесь, затем в яйца. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые кабачки выложите на тарелку и промокните лишнее масло салфеткой.

Натерите твёрдый сыр и плавленый творожок на мелкой тёрке. Добавьте сметану, мелко нарезанный укроп и измельчённый чеснок. Всё тщательно перемешайте до однородной массы.

Остывшие ломтики кабачков смажьте творожной начинкой. Сверху положите дольку томата и сверните кабачок в рулетик. Готовые рулетики поместите в холодильник на 30 минут — 1 час, чтобы они лучше держали форму.

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