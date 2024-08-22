Такие комментарии свидетельствуют о пренебрежительном отношении мужчины к украинским военным.

Житель Харьковской области задержан за унижение украинских бойцов на пророссийских интернет-ресурсах. Сейчас мужчина будет судим, и ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители сообщили, что обвиняемый - житель поселка Песочин Харьковского района. С начала полномасштабного вторжения он активно поддерживал россию в Интернете. Человек вступил в пророссийские группы в Telegram, где активно комментировал пропагандистские посты.

"Харьков - российский город. И теперь из-за того, что с 2014 года понаехали сюда всякие, для которых Бандера это отец, приходится их выкуривать ракетами. Другого выхода нет, сами идти не хотят", - писал подозреваемый под одной из публикаций.

Также в своих комментариях на пророссийских платформах мужчина оскорблял военнослужащих ВСУ, называя их "террористами" и другими оскорбительными терминами. Он также высказывал мнение, что украинским бойцам лучше сразу попадать в плен в российскую армию.

Такие комментарии свидетельствуют о пренебрежительном отношении обвиняемого к украинским военным и одновременно подчеркивают значимость и преимущество российских военных формирований.

Прокуратура утвердила и передала в суд обвинительный акт против 57-летнего мужчины, который повторно оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию россии против Украины. Дело будет рассмотрено в Харьковском районном суде Харьковской области. Обвиняемому грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

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