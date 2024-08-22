Житель поселка Солоницовка, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество, продолжил «карьеру» преступника. Он обещал за денежное вознаграждение помочь с эвакуацией людей и животных из прифронтовых территорий, но не сделал этого. Подробности сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В феврале этого года злоумышленник разместил в интернете объявления о помощи с эвакуацией людей и домашних животных из районов Харьковщины, где идут активные боевые действия. При этом маскируя себя как представитель волонтерской организации, он требовал от заинтересованных лиц предоплату в размере 1000 гривен, якобы для покрытия расходов на топливо.

После получения денег мошенник прекращал какой-либо контакт и больше не отвечал на сообщение. В результате его действий пострадали 15 человек.

Кроме того, в конце декабря прошлого года мужчина проник в подвальное помещение одной из больниц Харькова и похитил генератор. Он планировал продать генератор для получения прибыли. Загрузив оборудование на заранее подготовленную тачку, злоумышленник попытался покинуть территорию медучреждения. Однако его заметил охранник, и мошенник был задержан.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Слободской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 35-летнего мужчину в мошенничестве, совершенном повторно, а также в покушении на кражу (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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