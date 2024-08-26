Приготовьте домашний майонез по рецепту от Эктора Хименес-Браво и наслаждайтесь полезным продуктом без холестерина и синтетических добавок, часто содержащихся в магазинном майонезе. Сделайте ваши блюда вкуснее и здоровее благодаря этому простому рецепту.
Ингредиенты для домашнего майонеза:
- 1 сырое яйцо
- 1 ч. л. горчицы в порошке
- 150 мл рафинированного растительного масла
- 50 мл оливкового масла
- Сок из 1 лимона
- 1 г кайенского перца
- 2 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
Как приготовить домашний майонез:
- В чашу для взбивания положите сырое яйцо.
- Добавьте соль, горчицу, сахар, кайенский перец и оливковое масло.
- Венчик блендера разместите на дне чаши, чтобы обеспечить равномерное взбивание майонеза. Начинайте сбивать.
- Когда ингредиенты хорошо перемешаются, постепенно вливайте рафинированное растительное масло, не останавливая взбивание.
- Добавив половину масла, продолжайте взбивать, пока майонез не станет густеть.
- Вливайте лимонный сок и продолжайте взбивать.
- Постепенно добавляйте остаток растительного масла.
Советы по приготовлению домашнего майонеза от Эктора Хименес-Браво:
- В классический майонез добавляют только желтки, но можно использовать и целое яйцо.
- Для изготовления домашнего майонеза принципиально, чтоб все ингредиенты были комнатной температуры.
- Лимонный сок можно заменить уксусом (3 ст. л.).
- Чем свежие продукты, особенно яйца, тем дольше будет храниться ваш домашний майонез.
- Храните домашний майонез в закрытой емкости.
- Используйте чистую ложечку для набора майонеза, чтобы он хранился в холодильнике до двух недель.
- Добавляйте масло постепенно, иначе ваш домашний майонез может расслаиваться.
- Взбивайте смесь на высокой скорости в блендере для лучшего результата.
Приготовить домашний майонез легко, и результат стоит усилий. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь свежим натуральным майонезом, приготовленным собственноручно!
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