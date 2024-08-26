Приготовьте домашний майонез по рецепту от Эктора Хименес Браво и наслаждайтесь вкусным и здоровым соусом без синтетических добавок.

Приготовьте домашний майонез по рецепту от Эктора Хименес-Браво и наслаждайтесь полезным продуктом без холестерина и синтетических добавок, часто содержащихся в магазинном майонезе. Сделайте ваши блюда вкуснее и здоровее благодаря этому простому рецепту.

Ингредиенты для домашнего майонеза:

1 сырое яйцо

1 ч. л. горчицы в порошке

150 мл рафинированного растительного масла

50 мл оливкового масла

Сок из 1 лимона

1 г кайенского перца

2 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

Как приготовить домашний майонез:

В чашу для взбивания положите сырое яйцо. Добавьте соль, горчицу, сахар, кайенский перец и оливковое масло. Венчик блендера разместите на дне чаши, чтобы обеспечить равномерное взбивание майонеза. Начинайте сбивать. Когда ингредиенты хорошо перемешаются, постепенно вливайте рафинированное растительное масло, не останавливая взбивание. Добавив половину масла, продолжайте взбивать, пока майонез не станет густеть. Вливайте лимонный сок и продолжайте взбивать. Постепенно добавляйте остаток растительного масла.

Советы по приготовлению домашнего майонеза от Эктора Хименес-Браво:

В классический майонез добавляют только желтки, но можно использовать и целое яйцо.

Для изготовления домашнего майонеза принципиально, чтоб все ингредиенты были комнатной температуры.

Лимонный сок можно заменить уксусом (3 ст. л.).

Чем свежие продукты, особенно яйца, тем дольше будет храниться ваш домашний майонез.

Храните домашний майонез в закрытой емкости.

Используйте чистую ложечку для набора майонеза, чтобы он хранился в холодильнике до двух недель.

Добавляйте масло постепенно, иначе ваш домашний майонез может расслаиваться.

Взбивайте смесь на высокой скорости в блендере для лучшего результата.

Приготовить домашний майонез легко, и результат стоит усилий. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь свежим натуральным майонезом, приготовленным собственноручно!

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