В "Киевстаре" рассказали о безлимитном интернете в течение дня за 1 гривну.

Так, в " Киевстаре" сообщили, как получить «Счастливый день».

Об этом рассказала пресс-служба "Киевстар" в Фейсбуке.

"Пользуйтесь безлимитным интернетом в течение дня за 1 грн. Мы продлили акцию до 31 августа. Чтобы успели все. Подключить «Счастливый день» можно в Мой Киевстар один раз в 7 дней", - говорится в сообщении "Киевстар".

Однако в комментариях пользователи сети поделились проблемами, с которыми пришлось столкнуться при использовании мобильного оператора.

"Хочу оставить жалобу!!! Уже 3 месяц нет четкого ответа на мои вопросы! В онлайн магазине Киевстар был приобретен номер, через 28 дней без уведомления номер был изъят и снова выставлен на продажу? На каком основании? Я обращалась к операторам, к представителям консультантов в физических магазинах, но все перенаправляют друг на друга!!!

В "Киевстар" ответили на жалобу, которую оставили в комментариях:

"Напишите, пожалуйста, свой номер и детали ситуации в личные сообщения для проверки".

К слову, в "Киевстаре" сообщили, когда в Украине будет 5G.

В Киевстаре ответили, что "запуск 5G — это масштабный проект, который разрабатывает Кабмин вместе с Национальным регулятором. Следите за новостями на нашем сайте".

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