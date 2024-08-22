Пенсии продолжают начислять украинским пенсионерам. Однако уже в августе 2024 года многие украинские могут столкнуться с задержками в выплатах пенсий. Стало известно, кому из пенсионеров это может угрожать.

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Если пенсионер не получает пенсионные выплаты на карту, прежде всего следует проверить ее срок действия. Это можно сделать, зайдя в личный кабинет или просмотрев данные на карте. Однако даже в случае истечения срока действия карты пенсионер не останется без доступа к своим средствам.

Пенсионные выплаты продолжают поступать на счет, поэтому для получения денег достаточно заказать новую карту. Если же нужна срочная наличность, можно обратиться в отделение банка с паспортом и получить деньги непосредственно в кассе.

Если срок действия карты истек, сначала проверьте, есть ли возможность автоматического продления карты. Если такая опция отсутствует, вам следует перевыпустить карту. Для этого обратитесь в отделение банка.

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Напомним, что украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Соответственно, после начисления пенсии в этом возрасте лицо может получить специальные надбавки.

Пенсионер имеет возможность получить доплату за детей. При условии, что несовершеннолетнее лицо проживает с ним на постоянной основе. В настоящее время доплата за детей составляет 150 гривен.

Также пенсионеры могут получить специальную надбавку за донорство . Такая доплата сейчас составляет 292 гривны.

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Напомним, украинцы могут потерять прожиточный минимум.

Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.