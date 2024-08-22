В Украине налог на недвижимость платится, если площадь жилья превышает установленную норму. Для квартир эта норма составляет 60 квадратных метров, а для домов – 120 квадратных метров.

Начальник управления налогообложения физических лиц ГУ ГНС во Львовской области Владимир Коваль сообщил детали в эфире "Украинского радио. Львов".

Он рассказал, что плательщиками налога на недвижимость являются собственники, у которых площадь квартиры превышает 60 квадратных метров или площадь дома превышает 120 квадратных метров, или же совокупная площадь квартиры и дома превышает 180 квадратных метров. В таких случаях лицо обязано уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Ставка налога не может превышать 1,5% минимальной заработной платы и определяется органом местного самоуправления. К примеру, во Львове в 2023 году ставка налога на недвижимое имущество установлена ​​на уровне 1% от минимальной заработной платы, что является уменьшением по сравнению с предыдущим годом, когда ставка составила 1,5% от минимальной зарплаты.

Налог на недвижимость следует платить за прошлый год, поэтому заработная плата учитывается на 1 января 2023 года. К примеру, для квартиры площадью 100 квадратных метров налог начисляется только на площадь, превышающую норму — 40 квадратных метров. В городах, где ставка налога составляет 1,5% от минимальной зарплаты (100,5 грн.), размер налога составит 4020 грн. в год. В то же время во Львове, где ставка налога равна 1%, сумма к уплате будет 2680 грн.

Налог следует уплатить в течение 60 календарных дней с момента получения налогового уведомления-решения (ППР).

"Налоговая переходит в электронные сервисы, что удобно как для налогоплательщиков, так и для нас, налоговиков, которые администрируют налоги, потому что это значительно ускоряет наши взаимоотношения по отправке решений", - подчеркнул Владимир Коваль.

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