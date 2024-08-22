В Украине с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение.

Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал продление спецобязанностей по поставкам газа для производителей тепловой энергии до конца отопительного сезона 2024/2025 годов. Это означает, что тариф на газ для предприятий, занимающихся производством тепловой энергии, остается без изменений.

Газ для производителей тепловой энергии мог подорожать уже с 1 сентября. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

"Действительно, 31 августа заканчивается действие "газового" ПСО. Оно будет продлено до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля. Соответствующий проект уже наработан", – сказал Галущенко.

Кроме того, Министерство энергетики и Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, рассчитывают экономически обоснованную цену газа для газотурбинных и газопоршневых установок. Галущенко отметил, что эта цена может быть снижена с нынешних 16,5 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров.

Напомним, что в Украине с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Согласно "Инфляционному отчету" Национального банка, мораторий может быть отменен только в 2025 году. Поэтому, даже если бы было желание повысить тарифы на газ, для этого нужно изменять закон. Теперь действующий тариф будет продлен до 30 апреля 2025 года.

Источник: Укринформ.

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